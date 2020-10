Due tossicodipendenti si drogano in pubblico e nella notte rubano al kebab. Identificati

Prima avevano offerto uno scempio in luogo pubblico a Lugo, drogandosi in strada sotto gli occhi della gente, e poi nella stessa serata si sono rivelati essere gli autori di un blitz in centro a Thiene, rubando denaro, bibite e cibo dal negozio etnico “Jony Tasty Kebab” di via Dante. Ad oltre un mese da quel sabato sera – era l’11 settembre scorso – i responsabili sono stati individuati con ragionevole certezza e quindi denunciati dai carabinieri, abili a identificarli anche grazie alla visione di un filmato di videosorveglianza interno al fast food.

Si tratta di due extracomunitari di origini marocchine di 39 e 44 anni. Volti e nomi noti come tossicodipendenti per le forze dell’ordine dell’Altovicentino, che una volta acquisite le immagini video sono riuscite a riconoscerli e identificarli. Oltre alla denuncia per ognuno, è stato richiesto anche il provvedimento di espulsione.

Nel primo episodio di cronaca risalente a quel sabato sera di settembre la coppia composta dai due stranieri era stata raggiunta da una pattuglia di carabinieri di Breganze nel centro di Lugo di Vicenza, in via Giotto, su segnalazione di alcuni cittadini inorriditi alla vista di cosa stava accadendo in strada. Intorno alle 23, infatti, i due stavano consumando cocaina e probabilmente eroina all’aperto: l’uno fumando la polvere stupefacente attraverso una “pipa” artigianale ottenuta da una bottiglia di plastica, l’altro iniettandosi in vena il veleno. Alla vista dei militari, la coppia in completo “sballo” ha mostrato loro siringa, braccio insanguinato e la bottiglia spezzata, ammettendo l’evidenza e consegnando tutto l’armamentario, subito sequestrato. Ai carabinieri intervenuti, leggi alla mano, non è rimasto che segnalare i nominativi e comminare una sanzione, lasciando liberi i due.

Giusto un’ora dopo, i due nordafricani erano stati segnalati in centro a Thiene, dopo una seconda chiamata che avvertiva il 112 della presenza di due balordi nel cuore della città, in condizioni precarie. Anche in questo caso la pattuglia intervenuta non ha potuto che raggiungere la coppia e invitarla a rientrare verso le proprie sedi, ottenendo che si allontanassero dalla piazza. I due, però, si è scoperto in seguito che hanno proseguito nella loro “notte brava”, prendendo di mira durante la notte il negozio di alimenti etnici, episodio per cui sono oggi indagati con l’accusa di furto aggravato.

Dopo aver forzato la porta d’ingresso del Tasty Kebab, che si trova sulla via che dalla stazione porta a corso Garibaldi, i due sono penetrati nel negozio asportando 420 euro di fondo cassa, un carica batterie per smartphone, oltre a cibo e bevande a volontà, per altre decine di euro. All’indomani, il titolare si è accorto del furto multiplo, avvertendo i carabinieri. Gli investigatori del Nucleo Operativo sono poi risaliti all’identità dei responsabili, i cui nominativi sono stati affidati ora alla giustizia ordinaria. Si tratta di E.R., 44enne marocchino, e il connazionale F.Y. di 39. In quanto indagati, sono disponibile le sole iniziali, e risultano entrambi senza fissa dimora, pluripregiudicati oltre che tossicodipendenti di lunga data. In corso di valutazione l’eventuale doppio provvedimento di espulsione.