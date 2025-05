“Assaltano” la lavanderia per la cassa automatica. Preso uno dei due complici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Toccherà a uno solo dei ladruncoli “lavarsi i panni sporchi in casa”, per via della denuncia, anche se dopo un pernottamento in una cella sicurezza risulta già a piede libero. Si tratta di un 31enne di nazionalità marocchina, arrestato all’alba di giovedì 29 maggio dai Carabinieri della Radiomobile e della stazione di Chiampo. Pattuglie attivate di buon’ora per un tentativo di furto in corso ad Arzignano in una lavanderia.

Presa di mira l’attività commerciale di servizi “Wash & Dry” situata in via IV Martiri, nella città dell’Ovest Vicentino. L’attività criminale in corso in quei frangenti notturni non era stata segnalata da allarmi automatici o persone, al contrario è stata intercettata da una pattuglia di Carabinieri di passaggio.

Secondo le ricostruzioni, il malfattore, con l’aiuto di un complice (quest’ultimo non è stato ancora identificato) poi fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha forzato la porta d’ingresso della lavanderia chiusa al pubblico a quell’ora della notte o delle prime luci dell’alba, ma a disposizione in modalità self service. L’intento era evidente: asportare la cassa automatica, contenente circa 700 euro come hanno fatto sapere poi i proprietari del punto lavaggio per privati.

L’azione criminale è stata interrotta dal tempestivo intervento dei militari della stazione locale. Nonostante un tentativo di resistenza fisica per divincolarsi e fuggire, l’uomo è stato bloccato e arrestato. Dopo le formalità di rito presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno, l’unico dei due complici tratto in arresto è stato trattenuto in camera di sicurezza. Nella stessa mattinata, il fermo è stato convalidato e l’uomo ha patteggiato una pena di un anno. Al termine dell’udienza, è stato rimesso in libertà in attesa del giudizio definitivo presso il Tribunale di Vicenza.

