Elezioni comunali a Thiene, si candida a sindaco il presidente della Pro loco Benetti

In giorni in cui l’attenzione massima alla politica è catalizzata intorno all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana, anche a Thiene c’è fermento in vista delle “comunali”, previste a fine primavera, anche se una data ufficiale ancora non c’è. Come noto da queste parti, il sindaco uscente Giovanni Casarotto è in scadenza di secondo mandato e quindi dopo 10 anni di presenza fissa in Municipio sta concludendo il suo incarico in questi mesi.

Novità di fine gennaio 2022 è l’investitura a candidato sindaco di Manuel Benetti, nome il suo che circolava da parecchio tempo tra piazze, strade e bar della città, uomo di spicco dell’associazionismo cittadino in quanto presidente della Pro loco di Thiene. Di professione geometra, sarà lui alla guida della nuova lista civica denominata “Noi per Thiene“. Giampi Michelusi e Daniele Apolloni, ad oggi, i competitors per la massima carica comunale sempre in attesa di ufficializzazioni.

Ecco le sue prime parole allo start della corsa elettorale che lo vedrà a breve confrontarsi con altri aspiranti cittadini nel valzer di candidature annunciate e poi ritirate, abbozzate e presunte che stanno caratterizzato la volata lunga verso le elezioni di fine primavera 2022, salvo colpi di scena legati ai piani politici nazionali. “Ho deciso di scommettere in questa sfida – sono le prime parole di Manuel Benetti in vesti di candidato di lista – per la mia città anche grazie alle entusiasmanti esperienze vissute in questi ultimi anni nei vari incarichi e ruoli che mi hanno visto impegnato per Thiene. La grande voglia di far ripartire la città, il suo centro storico e i vari quartieri mi ha trascinato e coinvolto così tanto da convincermi ad accettare la proposta di candidarmi a nuovo sindaco di Thiene. Con condivisione di vedute ed obiettivi, ho trovato su questa strada molte persone decise ad aiutarmi e sostenermi in questa eccitante esperienza, con la volontà comune di portare una ventata di aria nuova nella nostra città”.

Questo è il testo di presentazione della lista “Noi per Thiene”. “La lista viene costituita con lo scopo di far rinascere il nostro territorio dopo due anni di crisi pandemica, operando in un’ottica di assoluta trasparenza nei confronti dei nostri concittadini, e con l’obiettivo di restituire sicurezza, sia sociale che economica, a tutti i residenti, ripristinare la vivibilità della città, oggi penalizzata da una viabilità sempre più complicata, e per ricostituire quei luoghi di aggregazione di quartiere che da sempre hanno caratterizzato Thiene. La scelta logica e conseguente non può essere quindi che attuare una politica partecipata, che riesca a fornire risposte immediate ai problemi quotidiani che vive la nostra città e i suoi cittadini.

Anche per questo vediamo in Manuel Benetti il perfetto candidato sindaco. Da anni impegnato nel sociale e nell’attivismo civico, Manuel Benetti si è sempre battuto sul campo per la promozione e valorizzazione del nostro territorio.

Decine e decine le iniziative di carattere culturale, folkloristico, sportivo, turistico e ricreativo, che lo hanno visto impegnato come promotore ed organizzatore, e che hanno coinvolto positivamente aziende e cittadini, con risultati sempre al top”.