Si balla in piazza: flash mob con un… miliardo di buoni motivi per dire no agli abusi

Un perentorio “No alla violenza” si può dire e meglio ancora dimostrare anche in punta di piedi, o meglio, a passo di danza. Ne sono convinti almeno un miliardo di persone in tutto il mondo, quelle che parteciperanno alle migliaia di flash mob nel prossimo week end e che vedrà per Thiene come scenario artistico piazza Chilesotti a Thiene.

Un evento a libera partecipazione associato alla campagna One Billion Rising Revolution 2022 su scala planetaria, e che vede in prima linea tra le altre l’associazione Jazzercize Thiene a tenere le fila dell’appuntamento programmato per domani, sabato 12 febbraio, nel pomeriggio. E dedicato alla difesa di donne, ragazze e bambine oggetto di abusi e di prevaricazione, ma anche alla tutela della Terra, intesa come pianeta da salvaguardare.

Tutti pronti a ballare, all’aperto e in condizioni di distanziamento per garantire il rispetto delle norme sanitaria anti Covid, per un gesto simbolico collettivo che collegherà con un filo invisibile di solidarietà tutti gli “avamposti del No” sparsi nel mondo. L’invito è aperto a tutti, di qualsiasi genere ed età, e sarà sicura occasione pure di divertimento per chi vorrà danzare o assistere alla tappa altovicentina del flash mob con ritrovo alle 16 nella piazza del centro storico thienese.

Per partecipare all’evento in piazza non è necessaria alcuna iscrizione, semmai è consigliato contattare gli organizzatori per apprendere in anticipo la coreografia di ballo preparata per la grande occasione. E’ possibile trovare info utili sulle pagine social di Jazzercize Thiene e asd Santo 95, o alla mail asd95@libero.it, con disponibile un video-guida proposto per tutti, in ogni angolo del pianeta.