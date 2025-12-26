Frontale fra una moto e una jeep al ponte dei Quarei: motociclista in ospedale a Vicenza

Frontale fra una moto e una jeep nel primo pomeriggio di oggi, 26 dicembre, nel sottopassaggio di via Corso Campagna a Thiene, meglio conosciuto come ponte dei Quarei.

Erano le 14,30: M.P. 55enne di Lugo di Vicenza alla guida di motociclo Piaggio stava viaggiando in via corso Campagna diretto verso il semaforo di via Marconi. Giunto nelle vicinanze del “Ponte dei Quarei’, per cause ancora in corso di accertamento ma probabilmente per essersi trovato di fronte l’altro veicolo (che aveva diritto di precedenza), ha frenato bruscamente cadendo a terra e schiantandosi frontalmente contro una Jeep alla cui guida c’era un 18enne, M.D.V. di Villaverla, che circolava nel senso opposto di marcia ed era impegnato oltrepassare il sottopassaggio.

A causa della violenta collisione il conducente del motociclo ha subito diversi traumi: soccorso da un’ambulanza del Suem 118, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sul posto sono intervenute la pattuglia del pronto intervento della polizia locale NeVi per il rilievo dell’incidente e una in supporto per la gestione della viabilità. È stato necessario chiudere al traffico via Corso Campagna, riaperta solo dopo circa un’ora e mezza.