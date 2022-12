Furgone rimane incastrato nel ponte “de Quarei” nel sottopasso ferroviario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’errata valutazione dell’autista di un fugone di consegne del vettore Dhl ha comportato un contrattempo – e dei danni ingenti – che ha fatto sorridere tanti thienesi ieri, alla vista del veicolo rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario del ponte de’ Quarei, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Thiene. L’incidente risale al pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 16, mentre il mezzo da via Corso Campagna si dirigeva verso l’incrocio semaforico che porta alla Sp 349 e al centro della città.

Al dipendente dell’azienda di logistica erano evidentemente sfuggiti i due cartelli stradali ben visibili che indicano in 2,40 metri in altezza e 3 in larghezza le misure massime per non incorrere in contrattempi come quello capitato ieri al malcapitato conducente.

L’ultracentenario viadotto – tra l’altro oggetto di un recente restauro che ha restituito i tipici mattini faccia-vista – ha retto all’impatto con la parte posteriore, dopo che invece la cabina di guida, invece, aveva per così dire già oltrepassato l’ostacolo. Qualche centimetro in più è bastato per combinare il guaio, forse per distrazione del conducente o più probabile per la mancata coscienza dell’altezza effettiva del cassone, con le immagini scattate da alcune persone di passaggio diventate subito virali e pubblicate sui social.

Tutto bene per quanto riguarda la salute del giovane al volante del furgone giallo, che non ha riportato ferite e solo, semmai un grande imbarazzo, nel dover giustificare l’evento accidentale ai suoi superiori. Il furgone della Dhl, visti i danni riportati, è rimasto a lungo parcheggiato nelle vicinanze, in attesa di un carroattrezzi per la rimozione in completa sicurezza. Riguardo al viadotto ferroviario, di proprietà dell’ente che gestisce la rete dei treni, si renderà probabilmente necessario qualche ritocco per ripristinare lo status quo precedente.