Giovane centauro perde il controllo della moto e si schianta: è gravissimo

Drammatica uscita di strada nel pomeriggio a Thiene in zona Vianelle. Un giovane motociclista è in gravissime condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

L’incidente è avvenuto alle ore 15:15 di oggi, domenica 14 aprile. L.T., 22enne della provincia di Treviso, alla guida di una moto KTM stava percorrendo la Strada Provinciale 349 in via Valdastico con direzione Vicenza. Giunto all’altezza del km. 5,00, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, fuoriuscendo sul proprio lato destro, rovinando prima sulla siepe e poi sul marciapiede.

A lanciare l’allarme alcune persone in transito. Privo di conoscenza, il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del Suem 118 medicalizzata e trasportato direttamente all’ospedale di Vicenza in codice rosso: si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione.

Rilievi e regolazione traffico sono stati eseguiti da due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.