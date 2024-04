Serie A: finiscono in parità le partite della domenica. Roma – Udinese sospesa al 72′ sull’1-1

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La domenica della trentaduesima giornata di serie A si chiude con soli pareggi. L’Inter capolista non è andata oltre il 2-2 casalingo contro il Cagliari. 3-3 per Sassuolo Milan e 2-2 in Napoli Frosinone. Udinese Roma è stata interrotta al 73′ quando il risultato era sull’1-1 a causa di un malore in campo per il difensore giallorosso N’Dicka. Dopo accertamenti è stato comunicato che il giocatore sta bene. La partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Inter – Cagliari. Gli uomini di Inzagli non vanno oltre il 2-2 casalingo contro quelli di Ranieri e, pur restando a +14 sul Milan secondo in classifica, non hanno approfittato ulteriormente della frenata dei rossoneri. A San Siro i nerazzurri vanno due volte in vantaggio, prima con Thuram al 12′ e poi un rigore di Calhanoglu al 74′, ma vengono sempre ripresi dai rossoblù con Shomurodov al 65′ e con Viola a cinque minuti dalla fine. Ora per attaccarsi lo scudetto al petto già nel prossimo turno l’Inter dovrà vincere il derby, mentre il punto conquistato dal Cagliari è un passo importante verso la salvezza.

Sassuolo – Milan. Dopo il ko contro la Roma il Milan non riparte e frena anche sul campo del Sassuolo. I rossoneri partono male e vanno subito sotto 2-0 dopo dieci minuti per i gol di Pinamonti e Laurientiè. Prima di andare a riposo Leao accorcia le distanze e firma il 2-1. Nella ripresa ancora Laurientié riporta avanti di due lunghezze i neroverdi ma la reazione del Milan porta le firme di Jovic e Okafor. La pressione finale il Diavolo non ha però la forza per ribaltarla. Passo importante verso la salvezza per i neroverdi. Rossoneri ancora saldi al secondo posto.

Napoli – Frosinone. Gli azzurri non vanno oltre il 2-2 casalingo contro il Frosinone. Subito avanti con uno splendido sinistro a giro di Politano (16′), poi salvati dagli ospiti che sbagliano un rigore con Soulé parato da Meret al 30′. Poi il portiere dei partenopei sbaglia un disimpegno e al 50′ Cheddira pareggia i conti. Padroni di casa ancora avanti con la zampata di Osimhen (63′) e definitivo 2-2 sempre di Cheddira con un colpo di testa (73′). Di Francesco aggancia il Verona momentaneamente a 27 punti.

Udinese-Roma. La partita è stata sospesa al 72′ sul risultato di 1-1. La sfida del Bluenergy Stadium viene interrotta dall’arbitro Pairetto dopo il malore a N’Dicka e sarà da recuperare: da decidere la data in cui giocare la rimanente parte di gara. Lukaku, di testa al 64′, risponde al vantaggio nel primo tempo di Pereyra, a segno al 23′, poi l’interruzione concordata. Solitamente la gara viene ripresa entro 24 ore ma giovedì la Roma dovrà giocare in Europa League quindi molto probabilmente andrà trovata un’altra data per giocare i rimanenti 18′ più recupero.

Nel corso di Udinese-Roma, il difensore giallorosso Evan N’Dicka ha accusato un malore al petto e si è accasciato in campo. Subito soccorso dai compagni, con Svilar che si è subito reso conto di quanto stava accadendo richiamando l’attenzione del direttore di gara. Immediato l’intervento dello staff medico: N’dicka ha fatto capire di aver sentito una fitta. Gli accertamenti, fanno sapere fonti giallorosse, hanno confermato non si sia trattato d’infarto. I controlli, dunque, non saranno soltanto di natura cardiologica affinché si possa avere un quadro completo sulle condizioni del giocatore e sulle cause che hanno provocato il malore. Poco prima di lasciarsi cadere, infatti, il difensore aveva subito un colpo al petto che potrebbe aver influito nel malessere.