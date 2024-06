“Grazie a te, Loris Comparin, oggi io e mio figlio siamo due persone serene”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una toccante lettera-ricordo di Loris Comparin, il campione di arti marziali titolare della palestra Centro Sport a Thiene, morto repentinamente a 47 anni per una setticemia conseguente ad una tonsillite.

Nei miei anni di giovane madre Loris Comparin è stato per me e mio figlio un punto di riferimento e senza di lui oggi non saremmo le persone serene che siamo. Se mio figlio è un bravo ragazzo, se ha superato le pericolose altalene dell’adolescenza e qualche ostacolo che lo stava trascinando in situazioni complicate, è grazie a Loris. E’ da Loris che io correvo quando vedevo le difficoltà, quando non riuscivo a dare il consiglio giusto, quando perdevo le redini. Loris riprendeva le redini, e con poche parole e lo sguardo sorridente rimetteva in riga mio figlio rendendolo più forte, accompagnandolo nella crescita e forgiando in lui lo spirito sereno di chi sa che nella vita bisogna impegnarsi per ottenere i risultati. Con Loris mio figlio ha condiviso tutto, da quando aveva 6 anni a oggi che ne ha 31. Sempre vicino a Loris, che mio figlio da anni definisce “Maestro, fratello, amico”.

La palestra Comparin è per noi una seconda casa e io a saperlo lì, sotto gli occhi responsabili di Loris e Oscar, sono sempre stata serena e sicura di saperlo in buone mani, in qualsiasi periodo della sua vita.

La perdita di Loris in questi giorni ha scosso profondamente la mia famiglia, come se uno dei pilastri della nostra casa fosse crollato e noi non sapessimo come fare per riparare il crollo.

Ringrazio Loris Comparin per esserci stato sempre nella mia vita di mamma, con polso e discrezione, con allegria e comprensione. Un pensiero di profondo affetto va alla sua famiglia, in particolare a Oscar e Mara, con i quali, oltre ad un percorso di vita, abbiamo condiviso queste difficili giornate.

Anna Bianchini