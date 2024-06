Un weekend da… Sballon a Valli tra beach volley e calcio entrambi in “versione” h24.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca ora meno di una settimana al via al week end che come ogni anno aprirà a Valli del Pasubio l’estate e porterà nelle “conca” degli impianti sportivi locali un migliaio di giovani a divertirsi, tra chi parteciperà da protagonista all’interno dei cinque campi di gioco o in vesti di spettatore, oppure ancora si farà allora trovare pronto (anche qui “in campo”) per la le serate di festa.

Sabato 22 e domenica 23 giugno arriva lo Sballon 2023, uno degli eventi più frequentati e attesi per l’Altovicentino fin dal 2017, che abbina le passioni per la pallavolo – nella versione estiva del beach volley – e il calcio – in modalità futsal all’aperto in 5 vs 5 -, con giovani ragazzi e ragazze che si sfideranno nei due distinti tornei.

Al maschile quello dove saranno i piedi a calciare i palloni, misto tra i due generi quello invece dove battute, ricezioni, alzate, schiacciate e tuffi nella sabbia saranno all’ordine dei due giorni di divertimento nel cuore di Valli del Pasubio. Oltre una quarantina le squadre iscritte nelle due kermesse che si disputeranno in contemporanea su due beach stand e tre rettangoli da c5 allestiti nell’area sportiva. A muovere le fila di tanti giovani che si prestano nel dietro le quinte nella fase organizzative è come d’abitudine la Polisportiva As Valli. Da un’idea nata e concretizzata a Valli fin dal 2017.

Con Valentina, Alessandro e Giacomo trio brillante di portavoce a raccontare ai microfoni di BreakPoint quanta passione, impegno e voglia di divertirsi insieme costituiscano il mix di buone ragioni per dedicare tanto tempo all’evento. Una quindicina i volontari che formano il comitato organizzatore dello Sballon, ma saranno almeno un centinaio i collaboratoti che si impegnano come ad ogni edizioni – tutti volontari – per la riuscita della manifestazione. E con una soddisfazione già “in cassa”, come spiega Valentina, vale a dire il sold out delle iscrizioni ai tornei praticamente a tempo zero una volta aperte.

Segno inconfutabile che lo Sballon piace, funziona al meglio e porta anche tanta allegria abbinata alla voglia di fare sport anche al di fuori dei confini della stagione agonistica. Per conoscere altre curiosità in anteprima su cosa “bolle in pentola”, basta ascoltare il podcast della puntata numero 68 di BreakPoint.