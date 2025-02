In 120 “dritti alla meta” per la tappa a Thiene del campionato italiano di touch rugby

Un “tocco da maestro” quello che richiede la versione touch, appunto, del rugby, con la mitica palla ovale che sarà protagonista a Thiene nel week end in arrivo. Insieme ai circa 120 atleti (di sesso maschile e femminile insieme) praticanti, in rappresentanza di 11 club, tra l’altro molti dei quali di alto livello, perfino internazionale.

Giornata di gare designata è quella di sabato 1 marzo, per un evento sportivo atteso in città e nell’Altovicentino che rappresenta la seconda tappa del campionato italiano di touch rugby. Ad ospitarla dopodomani con base i campi degli impianti del Parco Sud è la società Rugby Thiene, in collaborazione con Italian Touch.

Primi incontri dalle 10, conclusione intorno alle 18 per un fittissimo calendario di partite che promette spettacolo ed emozioni assicurate sia per gli interpreti in campo di questa nuova disciplina, sia per chi assisterà alle partite ad ingresso libero. Invitati gli appassionati e non, vista la curiosità per vedere da vicino una versione del rugby tradizionale dove è di fatto vietato il contatto fisico e mette insieme uomini e donne – di tutte le età – per un gioco che nella modalità Top Mixed gli stessi promotori definiscono come “dinamico e inclusivo”.

Della società sportiva thienese e del touch rugby si era parlato anche a BreakPoint la scorsa estate, illustrandone regole e diffusione all’interno della puntata dedicata alla palla ovale. Ecco qui sotto il podcast da riascoltare.