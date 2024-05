Dopo due anni un maschietto: festa di paese per Colin, primo nato del 2024

Qui dove ogni nascita è davvero un dono da condividere con tutto il paese, non poteva non essere che una gioia per tutta la comunità l’arrivo del primo nato del 2024. Siamo a Laghi, 130 abitanti mal contati, il paese più piccolo del Veneto: i fiocchi, stavolta azzurri, sono arrivati per Colin Zanetello, quasi 4 chili di felicità in un frugoletto la cui nascita, l’11 maggio, è stata annunciata proprio dal sindaco Marco Lorenzato mentre si trovava all’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza.

Figlio di Michelle e Andrea, Colin ruba così lo scettro del più giovane del paese ad Adele, nata lo scorso luglio: ma per trovare un altro maschietto, bisogna tornare al febbraio 2022 quando fu il turno di Niccolò. Ecco spiegate le campane a festa risuonate in tutta la valle e la visita di Lorenzato oltre che della sua vice Maria Fabiola Sella, a portare i saluti e un omaggio dell’amministrazione ai neo genitori. Una nascita che come le precedenti inorgoglisce un paese che non si rassegna al triste destino di molte località di montagna afflitte dallo spopolamento: un segnale di speranza per Laghi che non demorde e si ingegna giorno dopo giorno per incoraggiare, al contrario, l’insediamento di nuove famiglie. Che magari dovranno allontanarsi di qualche chilometro dai luoghi di lavoro e da qualche comodità cittadina, ma che in cambio potranno guadagnare un’oasi di pace e viste che ripagano del sacrificio.