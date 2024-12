Vento troppo forte, annullati gli eventi di domani. Ma il 26 “l’Incanto di Natale” torna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è il forte vento che da stamattina sferza tutto il vicentino all’origine dell’annullamento degli eventi legati all’Incanto di Natale previsti per domani, martedì 24 dicembre. Una decisione amara per i volontari della Pro Loco di Laghi, che tanto hanno lavorato per uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno in provincia.

Dopo la leggera spolverata di neve nel pomeriggio di ieri infatti, stamattina forti raffiche di vento hanno danneggiato anche parte dell’allestimento, ponendo un serio interrogativo sui requisiti minimi di sicurezza sia per gli espositori attesi nel piccolo paese di valle, quanto per il pubblico: “Abbiamo fatto un veloce briefing – spiega il presidente Roberto Comparin – ma anche correndo a ripristinare le decorazioni, rischieremmo di trovarci punto a capo. Il vento è destinato a durare anche fino alle prime ore del 25 e noi siamo abituati a lavorare con responsabilità anche se questo significa rinunciare a questo momento per cui ci siamo davvero tanto spesi”.

Mentre è quindi certa l’assenza del tradizionale mercatino così come si dovrà rinunciare allo spettacolo di fuochi artificiali sui laghetti, la Pro Loco punta a confermare – oltre allo stand gastronomico – almeno il presepe vivente, curato in collaborazione con le “Donne all’Arrembaggio” di Valdastico: “Se non ci saranno nuovi intoppi – conferma invece fiducioso Comparin – per il giorno di Santo Stefano quanti vorranno venirci a trovare, troveranno tutto preparato alla grande”. Una festa a metà che non deluderà comunque le migliaia di persone che ogni anno affollano la piazza e quegli scorci di Laghi capaci di regalare magia ed emozioni sempre nuove.