Sgommate natalizie, la carica dei Babbo Natale bikers conquista il paese

Mettete un’allegra comitiva di bikers vestiti da Babbo Natale: aggiungeteci una spumeggiante vicesindaca in versione elfa e mescolate con una buona dose di dolci da dispensare ed un carico di contagioso buonumore. Il gioco è fatto! Almeno così per Laghi, che lo scorso weekend è stato coinvolto in un simpatico tour di moto con sidecar grazie ai Bull Rider di San Martino di Lupari.

E così che una ventina di appassionati delle due ruote, ha anticipato con originalità e un pizzico di spirito goliardico il Natale, passando chiassoso tra le contrade del più piccolo comune del Veneto e sconfinando anche verso la frazione di Castana, pur essendo territorio di Arsiero: “Sapevamo che c’erano alcuni bambini piccoli e non potevamo non passare anche lì per un piccolo dono – ammette Fabiola Sella, che oltre a vicesindaco è anche assessore al sociale – ma in generale devo dire che l’accoglienza è stata fantastica anche tra le case dove c’erano solo adulti”. Come in contrada Bragioli, dove il signor Alberto Sella, 90 primavere e l’entusiasmo di un ragazzino, ha atteso la colorata comitiva, fremente di poter condividere un canto ed un buon bicchiere: “La gioia più bella – spiega orgogliosa l’amministratrice – è vedere l’apprezzamento della gente. Siamo al quarto anno di questa iniziativa, ormai divenuto appuntamento fisso. Motociclisti che vengono da varie regioni, estimatori della nostra terra, quest’anno immortalati dal fotografo Jobin di Thiene che ci ha pazientemente seguiti nel tragitto”.

Convivialità, un saluto, un sorriso spesso portato a chi è solo e magari non ha famiglia: piccoli gesti di attenzione che scaldano il cuore ad ogni età. Soprattutto a Natale.