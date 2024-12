Lui ha il braccialetto elettronico ma è al ristorante con la vittima: scatta l’arresto

Succede anche che nonostante i maltrattamenti alla moglie abbiano portato alla misura del braccialetto elettronico per il divieto di avvicinamento, la vittima vada a cena in ristorante con il suo carnefice, facendo scattare l’alert in caserma dai carabinieri.

E’ accaduto a Schio nella serata di domenica 8 dicembre, quando i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Schio sono intervenuti in un locale in quanto il dispositivo collegato al braccialetto elettronico (disposto dal giudice per le indagini preliminari in quanto si tratta di un caso da codice rosso) aveva segnalato il non rispetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, vittima dei maltrattamenti, e il marito abusante, un cittadino straniero di 42 anni con dimora a Schio.

Alla centrale operativa era giunto infatti un alert del dispositivo di controllo, con cui veniva segnalata la presenza dell’uomo nelle vicinanze della persona offesa. Nel corso del primo intervento eseguito dai militari sia l’uomo che la vittima non sono stati rintracciati, e questo aveva preoccupato i militari, ma successive indagini hanno consentito di localizzare i due all’interno di un esercizio pubblico di Schio, intenti a cenare.

Stante la flagranza del reato di violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento, l’uomo è stato tratto in arresto, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza, avvenuta oggi: il giudice ha convalidato l’arresto e adottato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.