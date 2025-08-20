Frontale-laterale fra un’auto e un ciclomotore: gravi traumi per un 15enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente in tarda mattinata a Lugo di Vicenza e ancora una volta a rimanere ferito è un ragazzo a bordo di un ciclomotore: un 15enne è stato trasferito infatti in ospedale a Santorso in codice giallo/arancione per i gravi traumi riportati nell’impatto fra il suo scooter e un’auto.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 20 agosto, in via Sioggio e ha coinvolto due persone del posto: L.F., una automobilista 58enne alla guida di una Volwswagen Touran stava viaggiando in direzione del centro della cittadina quando, giunta all’altezza della pasticceria “Fabris”, per cause in corso di accertamento si è scontrata con lo scooter Piaggio guidato dal 15enne M.D., che viaggiava in direzione contraria e in discesa.

L’impatto – frontale/laterale – è stato violento: il 15enne è stato sbalzato di sella e ha sfondato il parabrezza dell’auto, per poi rovinare a terra. Soccorso da un’ambulanza del Suem 118, dopo le prime cure sul posto è statro trasferito all’ospedale Alto Vicentino in codice giallo/arancione. Pesanti i danni riportati dal ciclomotore. Sul posto per i rilievi di rito e la regolazione traffico è intervenuta una pattuglia di pronto intervento della polizia locale Nordest Vicentino.

