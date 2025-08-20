Scatta la serie C, per il L.R. Vicenza partenza al Menti “by night”. Arzichiampo anticipa al sabato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il calcio d’agosto mette in palio i primi 3 punti del campionato in serie C. Nel girone A della terza serie del pallone italiano L.R. Vicenza di Gallo e Fc Arzignano Valchiampo di Bianchini si confermano uniche portacolori beriche tra i club “pro” in Italia, entrambe pronte ad esordire nel week end in arrivo, dopo i rispettivi impegni di coppa.

Toccherà ai giallocelesti scendere per primi in campo, in trasferta e nella data di sabato 23 agosto, andando a far visita a una delle squadre più accreditate, l’Union Brescia. Match alle 21 con subito un mattone pesante da spostare per un Arzichiampo reduce da una stagione in crescendo nel 2024/2025, agguantando la prima fase dei playoff. Poi, esattamente 24 ore dopo, e si può aggiungere anche curiosamente, come la scorsa stagione biancorossi in casa e cugini delle Val Chiampo in trasferta al debutto stagionale, palla al centro allo Stadio Menti per la sfida tra “Lane” e Lumezzane.

Un calendario beffardo che ha piazzato un doppio incrocio tra realtà sportive delle province di Vicenza e Brescia, come curiosità da evidenziare, tanto da strappare un sorriso a fine luglio all’ufficializzazione del “diario” tutto da scrivere nelle 38 pagine di campionato. Una sola formazione salirà direttamente in serie B, al termine della regular season, ma anche le altre nove alle spalle della vincitrice del girone potranno aspirare a salire di categoria dalla porta di servizio, con un solo pass extra “gettato nella mischia” di 27 squadre dai tre gironi. Per quanto riguarda la “retromarcia” verso la serie D, precipizio assicurato per il fanalino di coda di ogni raggruppamento. Ancore di salvataggio dalla penultima alla quintultima, ma attenzione alla regola dello scarto degli 8 punti.

In caso di en plein di vittorie è di 114 il punteggio massimo raggiungibile in classifica. Tra i siti di scommesse antepost si prevede una partita a due tutta veneta (e dai!) per il 1° posto, questa volta con il Cittadella, fresco di retrocessione in serie C dopo dieci stagioni consecutive in serie cadetta. Fra 8 mesi esatti i primi verdetti, con ultima giornata (la 38esima) di stagione 2025/2026 che si concluderà al 26 di aprile, salvo spareggi. E prima delle fasi finali di post season. Obiettivi dichiarati delle due vicentine, che si affrontano alla terza e alla 22esima giornata (andata al Menti) sono rispettivamente l’ascensore per la serie B per L.R. Vicenza e la permanenza in terza classe per l’Arzignano Valchiampo. Due target non agevoli, ma già nel “mirino”.

