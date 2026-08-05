Ritrovato morto a Lusiana il 63enne scomparso

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche del 63enne di Lugo di Vicenza di cui non si avevano più notizie da lunedì sera, 3 agosto.

Il corpo senza vita di Roberto Fiorio è stato trovato a Lusiana nella tarda serata di martedì. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza fornire indicazioni sulla destinazione o sui motivi della partenza, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, Fiorio, pensionato residente a Lugo di Vicenza dove viveva con la moglie e le figlie, al momento dell’allontanamento era alla guida di un Fiat Doblò bianco, e non aveva con sé il cellulare. L’ultimo avvistamento era stato effettuato a Lusiana da alcune telecamere di videosorveglianza. Non sono noti al momento altri dettagli sul ritrovamento.