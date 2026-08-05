Ritrovato morto a Lusiana il 63enne scomparso

Da
Mariagrazia Bonollo
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I vigili del fuoco durante le operazioni di ricerca

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche del 63enne di Lugo di Vicenza di cui non si avevano più notizie da lunedì sera, 3 agosto.

Il corpo senza vita di Roberto Fiorio è stato trovato a Lusiana nella tarda serata di martedì. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza fornire indicazioni sulla destinazione o sui motivi della partenza, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, Fiorio, pensionato residente a Lugo di Vicenza dove viveva con la moglie e le figlie, al momento dell’allontanamento era alla guida di un Fiat Doblò bianco, e non aveva con sé il cellulare. L’ultimo avvistamento era stato effettuato a Lusiana da alcune telecamere di videosorveglianza. Non sono noti al momento altri dettagli sul ritrovamento.