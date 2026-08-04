Esce di casa e non dà più notizie: attivate le ricerche per un 63enne del posto

Cresce la preoccupazione a Lugo di Vicenza per la scomparsa di Roberto Fiorio, 63 anni, del quale non si hanno più notizie dalla serata di ieri, lunedì 3 agosto. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza fornire indicazioni sulla destinazione o sui motivi della partenza, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, Fiorio, pensionato residente a Lugo di Vicenza, vive con la moglie e le figlie. Al momento dell’allontanamento era alla guida di un Fiat Doblò bianco, targato EY 931 YW e non avrebbe con sé il cellulare. L’ultimo avvistamento noto risalirebbe alla serata di lunedì nell’area di Lusiana, ripreso da alcune telecamere della zona. Nella scheda diramata per le ricerche viene descritto come una persona alta circa 1,68 metri, di corporatura esile, con capelli bianchi. Porta gli occhiali da vista e ha gli occhi castano-verdi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni corti scuri con una striscia bianca, una maglia scura e delle ciabatte.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Considerata la situazione, è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, lo strumento operativo coordinato dal Prefetto che consente di organizzare e coordinare sul territorio le attività di ricerca delle persone irreperibili. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notato l’uomo o il veicolo, o sia in possesso di informazioni utili, a contattare tempestivamente il 112 per contribuire alle ricerche.

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