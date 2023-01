Mezzo secolo di arte fotografica a Thiene: il Circolo lo festeggia con tre incontri serali

Il Circolo Fotografico “Città di Thiene” in occasione del 50° anniversario dalla sua fondazione – avvenuta infatti nel 1973 – si regala e regala a soci, simpatizzanti, curiosi e cittadini tre serate di incontri ad ingresso libero. Si tratta di tre serate, a cadenza mensile nei mesi di febbraio, marzo e aprile, ospitate in Auditorium Fonato nel centro di Thiene e con la collaborazione offerta dal Comune locale.

Con altrettanti artisti fotografi ad esporre le proprie opere e raccontare per immagini dei viaggi densi di significato, tra le calli storiche di Venezia, terre straniere lontane sparse nel pianeta e uno scorcio (crudo) sotto forma di reportage. A presentarle saranno in ordine Marc de Tollenaere, fotografo belga (venerdì 3/2), Sandra Zogolin, padovana di Piove di Sacco, (venerdì 17/3) e il vicentino Nicola Zolin (14/4), con appuntamento alle 20.30.

Fondato nei primi anni ’70 e iscritto alla Fiaf, acronimo di Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, il Circolo Fotografico Città di Thiene è una presenza costante non solo nella città altovicentina in occasione degli eventi ad ampia partecipazione di pubblico, ma anche nei paesi vicini da cui provengono gli associati. Oggi la sede si trova in via 1 Maggio. Oltre a questa “missione” di immortalare momenti di vita e di festa comunitari i fotografi amatoriali di Thiene hanno sempre ottenuto lusinghieri e ottimi risultati, testimoniati da segnalazioni e ai premi ottenuti in concorsi nazionali e mondiali. Accanto ai nomi del fondatore del Circolo, Gianni Busin, e del segretario Ampelio Corradin, ci sono quelli di Giuseppe Stella e Bruno Dalle Carbonare. I presidenti che si sono succeduti fino ad oggi sono Bruno Cortiana, Mauro Tessaro, Fausto Carmignotto, Pietro Martini e Carlo Rossi.

Per chi coltiva la passione per la fotografia, porte aperte e un corso di fotografia in partenza il prossimo 15 marzo. Costo di 80 euro, aperto a tutti e in particolare rivolto ai neofiti, con 20 posti disponibili (contattare via mail a info@cfcthiene.com). “Nel Circolo fotografico c’è posto anche per quelli che sono alle prime armi, ai quali sono dedicati specifici corsi base tenuti dai soci più esperti. Numerose ed interessanti sono tutte le attività proposte per i soci e non, quali, ad esempio, mostre o proiezioni fotografiche in biblioteche convenzionate, mostre collettive o personali, serate didattiche, dal semplice sviluppo a tecniche di post-produzione con i più recenti software, ma anche presentazione di autori moderni o meno recenti che hanno scritto la storia di questa importante forma di arte e di comunicazione”.

“Il forte legame con la città da parte del Circolo non è solo nella denominazione stessa ma nei fatti – spiega l’assessore alla Cultura e alla Biblioteca Ludovica Sartore -, testimoniata dalla partecipazione dei fotografi a tanti eventi a Thiene. Grazie alla loro bravura si riesce a valorizzarli e inoltre a creare un ricco patrimonio di immagini, un livello artistico peraltro dimostrata anche dai riscontri nei vari concorsi a cui gli associati prendono parte. Da parte nostra, come amministrazione, esprimiamo la riconoscenza per il contributo offerto. Confido infine che soprattutto i giovani vogliano accostarsi a quest’arte così creativa, che sa unire così mirabilmente tecnica e sensibilità personale, affidandosi al nostro Circolo per imparare,

crescere e rinnovare, così anche nel futuro, con il proprio apporto, il successo a cui questa realtà thienese ci ha ormai abituato”.

A presentare gli eventi in programma nel corso della conferenza stampa è Lorenzo Dal Collo, presidente dell’associazione culturale. “Ringrazio innanzitutto per la fiducia a nome dei nostri 30 associati, siamo pronti a festeggiare i 50 anni dalla fondazione in maniera stimolante, anche per dare un segno della volontà di rilancio dopo il periodo del Covid in cui è stato difficile dare seguito ai nostri incontri”.

Da ricordare, tra le attività portate avanti dai soci del CfcT, oltre al corso di fotografia e al ciclo di eventi aperti a tutti, il concorso dedicato a Enore Marini, l’annuario, la mostra su Dante e altre iniziative periodiche che coinvolgono associati e non, buona parte dei quali thienesi ma provenienti anche da altri “poli” della provincia berica, da Arsiero a Vicenza.