Addio a Luigi Rossetto, abile artista di affreschi “di casa” a Durlo. E storico attivista

Si è spento confortato dall’amore dei propri cari, a 67 anni di età, un papà e nonno molto conosciuto nella vallata del Chiampo, in virtù del suo lavoro di pittore apprezzato e di una propensione innata verso il prossimo. Il riferimento va a Luigi Rossetto, di Arzignano, le cui esequie saranno celebrate lunedì nella città del Grifo. In tante case i suoi murales e affreschi nati dai suoi pennelli fanno bella mostra in più località dell’Ovest della provincia, testimonianze della creatività di un artista amato che aveva eletto Durlo di Crespadoro come sua “fucina” di idee e colori. E che ha abbellito con le sue opere.

Oltre alla sua abilità nel disegno, Rossetto era conosciuto negli ambienti politici di sinistra, da membro storico del circolo della città arzignanese, corrente di pensiero di cui ha sempre abbracciato gli ideali con orgoglio. Tra gli altri anche il partito di Rifondazione Comunista lo ha ricordato sulla pagina istituzionale alla notizia ricevuta della morte. Spesso partecipava in prima persona a iniziative culturali, contro le guerre nel mondo, e alle iniziative di Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, di cui era un sostenitore.

Tante le mostre a cui ha partecipato Rossetto e le esposizioni personali come autore, tra cui “I colori di Luigi” una delle più recente allestite a Tezze di Arzignano nei mesi scorsi. Tanti poi i messaggi che in queste ore sono comparsi sui social – dove lui stesso è stato attivo sui temi sociali e culturali -, ricordandone l’impegno in questi due ambiti. ” Una persona che ha creduto nell’arte e nella vita, forte e fragile allo stesso tempo” come lo definisce un amico.

Domenica una veglia di preghiera sarà recitata in suo omaggio nel Duomo di Ognissanti di Arzignano, alle 19.30. Il giorno successivo, alle 15 di lunedì 24 febbraio, il rito religioso del funerale. Rossetto lascia improvvisamente nel lutto la moglie Vania, i figlio Michele e Alice con l’adorato nipotino, e tutti quanti hanno avuto modo di conoscerlo da vicino.