Molesta una minorenne e gira per Thiene mostrando un coltello. Poi aggredisce i Carabinieri

Girava ubriaco per il centro di Thiene mostrando a chi incrociava un coltello, senza motivo. Ed è per questo che alcuni tra i passanti che mercoledì sera se lo sono trovati di fronte, in piazza Cesare Battisti nelle vicinanze del Castello, hanno richiesto l’intervento rapido dei Carabinieri della stazione locale. Venendo a conoscenza, successivamente all’arresto dopo la denuncia, che lo stesso in precedenza avrebbe palpeggiato una ragazza – minorenne -, toccandole il seno.

L’equipaggio dell’Arma inviato sul posto ha riconosciuto dalla descrizione fornita l’esagitato, soggetto di cittadinanza straniera, e lo ha affrontato per disarmarlo e ricondurlo – almeno ci hanno provato verbalmente per poi passare all’uso della forza – alla ragione. La reazione smodata è consistita in un’aggressione nei confronti dei militari.

Il 40enne alla fine reso inoffensivo grazie all’utilizzo del taser a impulsi elettrici è risultato essere un uomo domiciliato sempre a Thiene (la nazionalità del soggetto arrestato non è stata resa nota), nome già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri atti compiuti in sfregio alle alle norme di sicurezza. In suo possesso, occultato tra i vestiti al momento del faccia a faccia con gli operatori dell’Arma, il coltello menzionati nelle segnalazioni precedenti, che è stato sequestrato.

Dopo aver trascorso la notte in un cella di sicurezza della tenenza dei Carabinieri di Dueville il 40enne, le cui condizioni psicofisiche alterate sono state accertate in seguito, è stato arrestato e denunciato per violenza sessuale su minorenne. Per il giudice del Tribunale di Vicenza che ha celebrato l’udienza per “direttissima” ieri mattina, la sua posizione è stata giudicata compatibile con la misura cautelare del rilascio con obbligo di firma, in attesa di processo.