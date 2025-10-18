Il teatro vicentino conquista la scena nazionale: i Lunaspina portano “Vite Parallele” a Fasano e Terni

Vicenza sale sul palcoscenico nazionale grazie a Lunaspina Musica e Teatro Aps, la compagnia di Montecchio Precalcino che, nel mese di ottobre 2025, porterà il suo spettacolo Vite Parallele in due prestigiose rassegne teatrali: il XVI Festival Nazionale “Di Scena a Fasano” e la rassegna Fita di Terni. Un doppio appuntamento che consacra il talento e la passione del teatro amatoriale vicentino.

Fondata nel 2010 come gruppo musicale dedicato a omaggiare artisti come De Gregori e Fossati, Lunaspina Musica e Teatro Aps si è evoluta in una realtà teatrale poliedrica, capace di fondere musica, parola e impegno civile. Affiliata alla Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), la compagnia è guidata da Roberta Tonellotto e dal regista Roberto Maria Napoletano. Lo spettacolo Vite Parallele è una drammaturgia originale che racconta il viaggio emotivo di due fratelli, le cui vite si sono allontanate nel tempo. Un evento inatteso li costringe a ritrovarsi, a confrontarsi con il passato e a riscoprire legami che sembravano perduti. La pièce, presentata anche al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina lo scorso maggio, è frutto della collaborazione tra Lunaspina e la compagnia “Amici del Teatro Dino Marchesin”.

La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi intensi e momenti di introspezione, con una regia che alterna realismo e suggestione. Il tema centrale è quello dell’identità, della memoria e della possibilità di ricominciare, anche quando le strade sembrano irrimediabilmente divise.

La tournée autunnale di Lunaspina inizierà appunto a Fasano, dove la compagnia parteciperà come ospite fuori concorso al XVI Festival Nazionale “Di Scena a Fasano”, in programma dall’11 ottobre al 23 novembre presso il Teatro Sociale. Il festival, organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini”, è uno degli appuntamenti più attesi del teatro amatoriale italiano, con compagnie provenienti da sei regioni e un cartellone ricco di generi e linguaggi. La seconda tappa sarà Terni, nell’ambito della rassegna nazionale Fita, che accoglie le migliori produzioni teatrali amatoriali del Paese. Anche qui, Vite Parallele sarà presentato come spettacolo fuori concorso, a testimonianza del valore artistico riconosciuto alla compagnia vicentina. La partecipazione di Lunaspina a due rassegne di rilievo nazionale è un segnale forte: il teatro vicentino non è solo vivo, ma è capace di parlare a un pubblico ampio, con storie che toccano corde universali.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.