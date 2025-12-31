Preara, tetto ventilato distrutto dalle fiamme: la casa dichiarata inagibile

Paura la notte scorsa a Montecchio Precalcino per un incendio che ha colpito il tetto di un’abitazione in via Maglio, in località Preara.

Le fiamme sono divampate attorno all’una e mezza della notte fra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre: i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con tre autopompe, due autobotti e un’autoscala, per un totale di 17 operatori provenienti da Vicenza, Schio e Bassano del Grappa.

I vigili del fuoco hanno rimosso le tegole su gran parte del tetto ventilato che era già interessato dalle fiamme, riuscendo a salvare metà della copertura della casa.

Non si registrano persone ferite e l’immobile è stato dichiarato inagibile. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate circa dopo 3 ore.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.