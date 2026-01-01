Dramma a Capodanno: 22enne annega nel laghetto Margherita dopo la festa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un giovane di 22 anni è morto stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino.

Il ragazzo si trovava sul posto insieme ad alcuni amici, che avevano raggiunto l’area per festeggiare il Capodanno e pescare, accampandosi con delle tende. Si ipotizza che il giovane sia uscito per pescare e sia accidentalmente scivolato cadendo in acqua.

A dare l’allarme stamattina la ragazza accortasi dell’assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato questa mattina, intorno alle 8, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo regionale del Veneto, intervenuti insieme alle squadre del comando di Vicenza. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri.

