Prova a vendere una poltrona on line a 800 euro. Finto acquirente la raggira e gliene spilla il doppio

Una donna di Montecchio Precalcino ha denunciato nei giorni scorsi una beffarda truffa ai suoi danni, avvenuta nell’ambito delle compravendite private on line.

Nel tentativo di “piazzare” a qualche potenziale acquirente una poltrona alzapersona con motorino elettrico, del valore di vendita fissato in 800 euro trattabili, la vicentina si è fatta abbindolare da uno sconosciuto spacciatosi come persona interessata all’acquisto.

Quest’ultimo, un giovane lombardo di 25 anni, dopo la trattativa avvenuta via telefono, si è rivelato invece un abile truffatore, mettendo in confusione la donna nel corso delle procedure di pagamento fino a “scucirle” 1.602 euro per la precisione, praticamente il doppio di quanto la donna contava al contrario di incassare dalla vendita della poltrona di un certo pregio.

In pratica, la vittima poco esperta in materia di pagamenti digitali, guidata dalle indicazioni truffaldine dell’interlocutore, ha versato per ben due volte il corrispettivo pattuito sul conto, credendo che questa operazione fosse necessaria invece per richiedere il denaro dal compratore. Il quale, come da canovaccio assodato, ad “affare” concluso non rispondeva più a telefonate e messaggi con richiesta di chiarimenti dopo che l’ignara donna gabbata si è resa conto dell’ammanco dal suo platfond.

A questo punto non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri della tenenza di Dueville. I militari dell’Arma sono così riusciti a risalire all’identità del 25enne residente a Bergamo – M.G. le sue iniziali rese note, che è stato denunciato per truffa. La richiesta del risarcimento di quanto indebitamente sottratto con l’inganno andrà di pari passo ma, come tristemente noto, difficilmente si arriverà alla restituzione del denaro, se non in tempi lunghi.