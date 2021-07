Botto a mezzanotte: l’Abarth si schianta su un muretto. Coppia “malconcia” ma salva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un botto udito a distanza di centinaia di metri che ha fatto scendere in strada parecchi tra i residenti della zona di via Roma a Montecchio Precalcino, buona parte dei quali già a dormire intorno alla mezzanotte.

Sono stati proprio alcuni tra i cittadini che vivono a ridosso della strada provinciale 63 a prestare i rimi soccorsi a una coppia di giovani, rimasti feriti in seguito ad un’uscita autonoma di carreggiata.

Ma tutto sommato in maniera lieve rispetto a quanto si poteva aspettarsi per chi stava sopraggiungendo sul posto, vedendo le condizioni di una nuova Fiat Abarth 595, di colore rosso vivo, con la parte anteriore disintegrata dopo l’impatto contro il muretto di recinzione di un’abitazione. Poco prima il conducente aveva perso il controllo della vettura, per cause da chiarire, andando a schiantarsi ad alta velocità a lato della provinciale.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale operativa di Vicenza hanno messo in sicurezza la Fiat Abarth, mentre i giovani uomo e donna malconci sono usciti autonomamente dall’auto completamente distrutta. Subito sono stati presi in cura in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Nessun pericolo di vita, quindi, per entrambi nè lesioni di gravi entità. I carabinieri della compagnia di Thiene in servizio notturno hanno eseguito i rilievi del sinistro, mentre per la squadra di pompieri intervenuta dal capoluogo berico le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.