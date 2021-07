Quasi due atti di marijuana in auto: arrestato un 21enne di Malo incensurato

Poco più di vent’anni, incensurato ma spacciatore. E’ questa la “carriera” su cui si era avviato un giovane di Malo, arrestato in flagranza di reato nel corso della notte dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Schio per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Dimjtrie Frigo, classe 2000, di professione operaio, è stato sottoposto a un controllo in strada, mentre transitava con a bordo altre persone – che non risultano indagate – in via Della Pozza a Schio, nel quartiere di Santa Croce.

Dalla perquisizione sono saltati fuori 175 grammi di marijuana: i militari dell’Arma hanno quindi deciso di proseguire la perquisizione presso l’abitazione del giovane, a Malo, dove però sono stati trovati solo altri 5 grammi della stessa sostanza. Il tutto ovviamente è stato posto sotto sequestro, mentre il 21enne è stato arrestato e, espletate le formalità di rito, è stato messo agli arresti domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria.