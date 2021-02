Non versa le tasse su un imponibile di 185 mila euro in 3 anni. Per la Gdf è un evasore totale

A finire sotto la lente di ingrandimento della tenenza di Thiene della Guardia di Finanza è finito stavolta un 64enne nato e residente nel Padovano ma con sede d’affari a Thiene, in via Montegrappa, nei locali dell’azienda “Fgt srl”. Si tratta di una società di consulenza e mediazione per il commercio di macchinari per l’industria e il commercio, legata al nome del titolare – G.F. le iniziali fornite -, che avrebbe evaso il fisco per un triennio, “scordando” di versare i contributi Irap, Ires e Iva.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari e la trasmissione del fascicolo in Procura, le Fiamme Gialle indicano nell’imprenditore un evasore totale che, a conti fatti, dovrebbe risarcire l’erario con circa 45 mila euro.

I finanzieri che dallo scorso autunno hanno puntato i fari sull’attività del 64enne, originario di Camposampiero e residente a Cittadella, avrebbero riscontrato una serie di anomalie nelle carte contabili che lo stesso titolare avrà modo di giustificare in sede di verifica della sua posizione. In particolare si dovrà spiegare come mai nel triennio 2017-2019 non abbia versato alcun tributo allo Stato in rapporto ai ricavi della sua attività lavorativa in proprio. Secondo gli approfondimenti della Gdf thienese, questi ultimi ammonterebbero a 185 mila euro.

Chi indaga sulle fatture e sulla contabilità della società con sede a Thiene è convinto che le incongruenze riscontrate dalle prime indagini nascondano un “sommerso” illecito di denaro nascosto al fisco, anche attraverso il noto sistema del reverse-charge, traducibile con la locuzione “inversione contabile”. Un sistema mirato a far “rimbalzare” l’applicazione dell’imposta Iva dal fornitore al committente, entrambi residenti nel territorio italiano, che spesso vede la porzione dovuta alle casse pubbliche volatilizzarsi e rimanere inevasa. Sotto osservazione, nel caso specifico, una serie di contratti in subappalto legati alla Fgt.

A indirizzare i finanzieri verso la società a responsabilità limitata thienese sono stati i significativi indicatori relativi allo “Spesometro” e al “Portale Fatture & Corrispettivi”, che hanno mostrato dati incongruenti e fatto partire la segnalazione di allerta per possibile evasione fiscale al comando provinciale della Gdf.