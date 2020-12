Piantine natalizie vendute “in nero” da due nomadi: confiscate e regalate in casa di riposo

Giravano di casa in casa, in coppia, con la scusa di vendere delle piantine di Natale per raggranellare qualche euro. Peccato per le due protagoniste della vicenda che non erano in possesso di alcuna autorizzazione per il commercio a domicilio dei fiori invernali, la cui provenienza non è ancora nota tra l’altro, e che si sono imbattute in una pattuglia di polizia locale Nord Est Vicentino in servizio nell’area ovest di Thiene giovedì mattina.

Per due donne nomadi di etnia sinti è scattata una sanzione da oltre 5 mila euro, oltre al sequestro dei residui 11 vasi di piantine e fiori in loro possesso, consegnati poi al centro assistenziale Opera Immacolata di Thiene visto che sarebbero altrimenti deperite nell’arco di pochi giorni.

L’episodio risale all’altro giorno, giovedì 10 dicembre, a metà mattinata. Erano infatti le 10 quando in via dei Morari, lungo una strada di campagna abbastanza isolata ma che viene tenuta sotto monitoraggio dalla polizia locale, quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni alle due “venditrici” improvvisate porta a porta, delle quali non sono state rese note generalità ed età. Dopo averle indentificate e accompagnate al comando generale thienese in via Rasa, si è proceduto alla confisca della merce illecitamente venduta e a comminare un’unica sanzione amministrativa unitamente al verbale. Per un ammontare di 5.164 euro. Somma che difficilmente verrà riscossa dalle casse comunali, visti i precedenti casi di multe inflitte e rimaste inevase, ma si tratta dell’unico strumento operativo di fatto utilizzabile dalle forze di polizia locale.

Tornando alle 11 piantine ora nella disponibilità del comando, è stata abbracciata la proposta di devolverle in beneficenza all’istituto cittadino che ospita decine di malati e anziani vicentini. E’ così che nel dettaglio 7 stelle di Natale e 4 ciclamini dall’altro giorno si trovano negli spazi dell’Opera Immacolata di Thiene, sotto lo sguardo degli ospiti e le cure delle operatrici della struttura.

La consegna delle piantine all’Opera Immacolata di Thiene