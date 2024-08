Divieto di stazionamento a camper e roulette di nomadi in città, quartieri e frazioni

Quindici mesi di interventi di polizia locale, oltre 500, per verifiche e controlli sui mezzi di persone nomadi nel territorio di Vicenza città, quartieri e frazioni. Quasi la metà di queste hanno portato a riscontri di irregolarità, inducendo l’amministrazione a rinnovare (fino al 30 giugno del 2025) l’ordinanza firmata dal sindaco che vieta la sosta a camper, autocaravan e roulotte in una serie di piazze, parking e vie “occupate” in beffa ai regolamenti già attivi.

Si tratta di un provvedimento che rientra nel pacchetto di azioni di contrasto al degrado urbano. Le zone interessate riguardano buona parte dei quartieri dell’area urbana, oltre a quelli di Maddalene e Riviera Berica. Tra le vie con il maggior numero di accertamenti via Divisione Acqui con 35, via del Carso (31), via Lanza (28), via Brigata Granatieri di Sardegna (27) e via Jacchia (20), nel periodo che va dal 30 aprile 2023 al 31 luglio 2024.

Nel dettaglio. Nel complesso sono stati 533 le uscite degli agenti in seguito alla presenza di mezzi di nomadi lungo le strade o nelle piazze comunali e in ben 201 occasioni i controlli hanno portato all’accertamento di comportamenti illeciti e di situazioni di degrado urbano a carico dei nomadi destinatari del divieto. Numeri dei controlli in netta crescita, dunque, se paragonati con il precedente periodo di analisi che andava dal 30 settembre 2022 all’agosto del 2023 dove gli interventi della polizia locale sono stati 178 con 49 accertamenti positivi.

La nuova ordinanza “fresca ” di rinnovo varrà fino a giugno del prossimo anno ponendo il divieto di stazionamento prolungato per i mezzi a motore della famiglie nomadi più volte controllate e sanzionate. In caso di violazione dell’ordinanza, per i trasgressori scatterà la denuncia penale e l’obbligo immediato di allontanamento dall’area.