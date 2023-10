Portava con sé cocaina e coltello: denunciato un 22enne

Girava in zona stazione dei treni a Thiene con un coltello e con quattro dosi di cocaina: per questo un 22enne è stato denunciato dalla polizia locale Nordest Vicentino.

I fatti risalgono a giovedì scorso (19 ottobre), alle ore 17 circa: una pattuglia della polizia locale NeVi. ha fermato un ragazzo di 22 anni, residente in un Comune del thienese, per un controllo mentre si trovava nell’area antistante ai binari della stazione ferroviaria di Thiene.

Avendo fondato motivo di ritenere che detenesse sostanze stupefacenti, gli agenti lo hanno informato che avrebbero proceduto ad una perquisizione personale. Estraendolo dalla tasca dei pantaloni, il giovane ha quindi consegnato spontaneamente agli agenti un coltello

pieghevole della lunghezza complessiva di 19 centimetri e con una lama da 8.

Il giovane è stato quindi accompagnato in comando in via Rasa, dove è stata effettuata comunque la perquisizione personale, rinvenendo nella tasca destra dei pantaloni un involucro contenente 4 grammi di cocaina.

Il 22enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di coltello in luogo pubblico ed è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.