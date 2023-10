Serie A: vincono in trasferta Napoli, Inter e Lazio negli anticipi del sabato

I nerazzurri al momento tornano in testa alla classifica, i partenopei cancellano la sconfitta contro la Fiorentina mentre i biancocelesti provano a rilanciarsi in ottica Champions.

L’Inter fa tutto nel secondo tempo. Dopo una prima frazione terminata sullo 0 a 0, i ragazzi di Inzaghi segnano prima Thuram, poi con Lautaro Martinez ed infine con Calhanoglu su calcio di rigore. 3 a 0 secco. Granata mai in partita e che devono cominciare a guardarsi alla spalle. Soddisfatto Inzaghi: “I ragazzi sono stati molto bravi. Incontrare il Torino dopo la sosta con un allenamento e mezzo non è semplice” ha spiegato il tecnico nerazzurro”, che poi ha continuato: “Temevo molto questa gara, complimenti ai ragazzi per un successo importante per il nostro percorso”. Poi sulle sostituzioni: “Dobbiamo sfruttare i cinque cambi, sono contento di tutti quelli che sono entrati”.

Il Napoli dà un calcio alle critiche. Politano e un doppio Kvaratskhelia stendono il Verona, che però ha il merito di segnare almeno il gol della bandiera con Lazovic. Gara chiusa nel primo tempo con il doppio vantaggio partenopeo, nel secondo ancora il georgiano e la rete casalinga fissano il risultato sul 3 a 1. Commenta Garcia: “Abbiamo fatto il nostro, era importante vincere. Sul tre a zero normalmente sarebbe una partita finita, poi abbiamo preso un gol sfortunato che ha riacceso il Verona. Potevamo fare più gol, ma stasera il tridente ha fatto molto bene. Menzione speciale a Meret che ha fatto una grande partita”.

Alla Lazio bastano 45 minuti del primo tempo e i gol di Felipe Anderson e Luis Alberto. 2 a 0 contro il Sassuolo e rilancio in zona Champions. Episodio Var per Provedel, che prima viene espulso da Di Bello per aver preso il pallone di mano fuori area, bloccandolo al volo. Cartellino rosso tolto però dalla ‘prova tv’, che mostra come il pallone fosse sì in aria, ma in linea con l’aera di rigore. Con Sarri in tribuna causa squalifica, il commento della gara lo ha fatto il vice Martusciello: “Siamo molto contenti della prestazione, soprattutto del primo tempo. Abbiamo indirizzato il risultato contro una squadra che in casa mette in difficoltà tutti. Il mister è stato bravo a preparare la gara”.