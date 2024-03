La Pro Loco conferma il Benetti-ter: “Sempre a fianco della comunità”

In tempi nei quali è sempre più difficile smuovere animi e convogliare tempo ed energie a favore del bene comune, sorprende che in una piccola realtà come Posina, poco più di 500 abitanti, regga e si consolidi la presenza di una Pro Loco sempre molto attiva e unita.

E’ così che nei giorni scorsi, dopo aver tracciato il consueto bilancio di fine mandato davanti ad una nutrita platea di presenze, l’attuale direttivo si è riproposto in toto per un altro triennio: “Siamo una squadra molto affiatata – racconta il presidente Alberto Benetti – che ha lavorato molto bene nonostante anni non facili nei quali alcune cose sono saltate per cause di forza maggiore. Forse anche per questo c’è la voglia di portare avanti quanto iniziato e di rimetterci in pista con rinnovato entusiasmo”.

Un presidente in carica ormai da 11 anni Benetti, poche parole e tanta concretezza, che allora poco più che trentenne, raccolse il timone di un sodalizio che pur in una piccola realtà montana, propone iniziative di riconosciuta attrattività. Dalla mostra mercato autunnale, alla camminata delle tradizioni senza dimenticare le feste patronali: “Il 19 e 20 luglio – spiega Benetti – celebreremo le Bollicine sotto le stelle mentre i primi di agosto sarà il turno dei nostri immancabili gnocchi fatti in casa”.

Confermatissimo al fianco di Benetti, i vicepresidenti Carlo Vigna e Annamaria Cornolò, assieme ad altri 7 consiglieri a formare un team affiatato e coeso che non si occupa però solo di feste: “Ogni anno, ricavi permettendo -conclude il presidente – devolviamo qualcosa al comune per poter supportare tutti quei servizi che viceversa, con finanze pubbliche sempre esigue, sarebbero un po’ a rischio: nel 2023 abbiamo donato 3mila euro, quest’anno 4mila”.

Un modo concreto per fare comunità divertendosi e divertendo: un’atto di generosità che conferma che dove c’è comunione d’intenti e buona volontà, il successo è di tutto il paese.