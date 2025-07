Sagra del Prezioso, il pasticcio cogollese e i dj set guidano il rilancio della festa

La Sagra del Prezioso a Cogollo del Cengio torna più frizzante che mai ad animare le serate dell’estate vicentina. Dopo i primi due appuntamenti, che hanno registrato una partecipazione entusiasta ed un clima festoso, ogni angolo della piazza è stato animato da musica, risate, profumi e sapori tipici che hanno reso l’esperienza davvero indimenticabile.

Giovedì, il duo acustico Giorgio Zuccolo e Maurizio Mecenero ha regalato emozioni intense con una performance raffinata: ieri invece era il turno di Marco Festa che ha scatenato il pubblico nel “Jungle Party”, tra ritmi travolgenti e luci mozzafiato.

Un successo reso possibile anche grazie all’instancabile lavoro dei volontari della Pro Loco, che dietro le quinte hanno curato ogni dettaglio con passione e dedizione. Sotto la guida del giovane presidente Luca Mioni, che con entusiasmo e spirito di iniziativa ha saputo rilanciare la sagra, l’evento è tornato ad essere un appuntamento centrale nella vita della comunità con un di occhio di riguardo soprattutto alla generazione Z.

Oggi, sabato 12 luglio, la festa continuerà con l’apertura dello stand gastronomico dalle 18, dove sarà possibile gustare lo stinco e il panino “Apero”. Ma proprio stasera e domani debutterà anche il nuovo e atteso pasticcio cogollese con speck, formaggio Asiago e funghi, una specialità pensata per valorizzare il territorio con gusto e originalità. Alle 20, il concerto della Banda Cittadina creerà la giusta atmosfera, e alle 21 il DJ Set “Melette Après-Ski” tornerà a far danzare la piazza.

Domenica si parte al mattino con la Santa Messa del Prezioso alle ore 10,per proseguire la sera con lo stand gastronomico dalle 18 e lo spettacolo musicale di Luciano Gaggia dalle 20. Infine, lunedì 14 luglio, oltre all’immancabile stand, dalle 19 spazio agli evergreen di “Emozioni in Musica” con Luciano, Franco e Carlo, seguito dalla tradizionale tombola alle 21. Una sagra, quella del Prezioso, molto più di un appuntamento estivo: il risultato di una comunità che lavora insieme per creare qualcosa di speciale, dove tradizione, divertimento e spirito di squadra si incontrano nel cuore di Cogollo.

