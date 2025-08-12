Mulino Main, il restauro della vecchia macina diventa occasione di festa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un emblema delle tradizioni e delle fonti di sostentamento delle società rurali di un tempo torna a vivere a Posina, con il recupero del Mulino Main. Che di storia ne ha “macinata” tanta dalla sua messa in opera, e che da questi giorni d’agosto tornea in azione, anche se il luogo che la contiene ora versa in mutate vesti di spazio di ritrovo per la comunità e di eventi aperti al pubblico.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta domenica 3 agosto, e ora, nel prossimo week end, tocca alla storica macina interna all’edificio ritrovare vita e tornare agli antichi usi. La prima è stata una festa riuscita vista la folla di gente accorsa ai primi del mese, con invito allora che si rinnova stavolta per domenica 17 agosto alle 10.30 in contrà Sega, per l’attivazione della macina dopo il collaudo.

Il recupero dell’opera è stato reso possibile grazie a un contributo di 93 mila euro della Fondazione Cariverona, assegnato all’Unione Montana Alto Astico per finanziare per una serie di interventi. Uno spazio “dove storia e memoria” s’intrecciano come viene dipinta la struttura recuperata allo scopo di fare da custode di una porzione del passato che altrimenti rischia la caduta in oblio, e capace di di divenire luogo di incontro e di confronto ma anche d’identità per la gente di Posina o con origini familiari in Val Posina.

Tutto questo in un contesto naturale di montagna, boschi e torrenti che ben sono conosciuti dai frequentatori della zona. A partecipare alla buona riuscita dell’evento è la Pro Loco di Posina, che offrirà un piccolo rinfresco ai presenti al termine della mattinata.

Intanto, domani alle 18, ci sarà al Mulino Main la presentazione del libro “Maggio 1945-Dalla guerra alla pace”, dello scrittore Giovanni Rattini.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.