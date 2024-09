Sicurezza in montagna: buone pratiche a convegno. Senza scordare le emozioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sicurezza in montagna: le buone pratiche affinché andar per cime e sentieri sia davvero un’esperienza fatta di emozioni positive. Senza rischi. Sarà un po’ questo il fil rouge della serata organizzata per questo sabato 21 settembre dalle 18 a Posina, dall’Associazione Culturale Posinaland nella pittoresca cornice di Contrà Cervi.

Relatore d’eccezione, il vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, Giovanni Busato: un veterano dei salvataggi, da sempre in prima linea contro le cattive abitudini chi vive la montagna con superficialità e improvvisazione, spesso mettendo a repentaglio la vita altrui oltre che la propria. Da chi sale tra le Gallerie del Pasubio con le infradito, a chi si cimenta in ferrate anche impegnative senza la giusta dotazione e senza consultare opportunamente il meteo. Due classici da manuale, al punto da sembrare quasi barzelletta: eppure ogni estate, puntualmente, i “fenomeni” si registrano in quantità rilevante. Ospite attesa invece, Alessandra De Camilli, una degli 8 sopravvissuti alla tragedia della Marmolada, costata però la vita al compagno Tommaso Carollo e ad altre 10 persone, quel terribile 3 luglio 2022. Una donna forte Alessandra, capace di accettare un destino amaro senza disprezzare quella montagna che tanto dà e tantissimo ha tolto.

Un viaggio tra consapevolezza e sentimenti in una serata importante anche per capire come sia cambiata la montagna anche a causa di un clima fortemente mutato: Ai partecipanti – è prevista la prenotazione possibilmente entro domani al 3409584056 – verrà richiesta la quota simbolica di 10 euro che saranno usati per mettere in sicurezza i sentieri della Valle, continuando un’opera meritoria e fondamentale già intrapresa grazie al lavoro di tanti volontari.