Raccolta firme per l’eutanasia legale: Marco Cappato stasera a Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prosegue nel vicentino la campagna per chiedere il referendum sul fine vita: questa sera 23 luglio a Thiene previsto un intervento di Marco Cappato. L’appuntamento è alle ore 21 in via Castelletto 11, a Palazzo della Zironda.

In provincia di Vicenza sono già oltre tremila le firme raccolte: i promotori mirano a dare un apporto da primato alla campagna nazionale per introdurre l’eutanasia legale, campagna che già nelle prime tre settimane è arrivata a quota 180 mila firme sulle 500 mila richieste in tre mesi.

Raggiunte ne sottoscrizione necessaire, il referendum dovrebbe tenersi l’anno prossimo e coinvolgerà gli elettori sul tema della legalità per l’eutanasia richiesta in piena coscienza; attualmente, per chi aiuta un malato terminale a morire è prevista infatti una pena da sei a 15 anni di carcere, poiché l’articolo 579 del codice penale lo definisce omicidio del consenziente. Attraverso l’abrogazione parziale di un articolo del codice penale risalente al 1930 sarà possibile introdurre la possibilità di un atto medico, nel rispetto della volontà della persona che desidera una via d’uscita dignitosa alla propria sofferenza.

“Abbiamo scelto la strada del Referendum perché il Parlamento ha sinora ignorato sia le proposte di legge che i richiami della Corte Costituzionale per regolamentare l’eutanasia anche nel nostro Paese. Oramai la maggioranza della popolazione italiana è a favore di una normativa che garantisca a tutti la dignità sino alla fine e la paralisi legislativa su questo fronte è incomprensibile” spiegano Davide Sguazzardo e Luciano Fabris, organizzatori locali raccolta firme per Più Europa.

Il Comitato promotore formato da ALC, Più Europa, tanti partiti o loro sezioni e molte associazioni, invitano anche gli avvocati sensibili alla tematica a rendersi disponibili per l’autentica delle firme, e i cittadini ad andare a firmare nel proprio comune o ai tavoli. Info su referendum.eutanasialegale.it/dove-firmare. La campagna sta mobilitando anche star della musica e dello spettacolo: il cantante Vasco Rossi ha gentilmente concesso l’uso della sua canzone “Vivere” per la campagna. Ne è stato tratto un intenso video per il quale i promotori ringraziano Avy Candeli, Federico Ventura, Anton Lucarelli e Giulia Bruzzone.