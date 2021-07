Seconda zampata dei “baby” Bears al torneo internazionale. Dominio a Giulianova

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un canestro vincente segnato in riva all’Adriatico a portare il sorriso sui volti di 13 ragazzi vicentini, vale a dire i componenti della squadra Under 15 del Bears Basket di Isola. Sono stati loro a trionfare la scorsa settimana nel torneo “Giugliobasket” disputato in Abruzzo in quel di Giulianova, a due passi dal mare. Con la finalissima in piazza all’aperto.

Una piacevole conferma per i ragazzi con la passione del cesto e della retina, capaci di battere team di coetanei da mezza Italia e incidere per la seconda estate consecutiva il nome del club nell’albo d’oro junior del torneo. A vent’anni dalla fondazione della società di Isola Vicentina, che investe molto proprio sul vivaio, la pallacanestro giovanile nostrana porta a casa un nuovo trofeo che proviene da una kermesse con modalità open e di respiro internazionale. A sfidare il gruppone Bears nella finalissima sono stati i giovanissimi toscani dell’Etrusca San Miniato di Pistoia, battuti con il punteggio di 83-70 dopo un duello ricco di canestri.

La ciliegina dopo un week end costellato da un percorso netto. Solo vittorie a referto per i ragazzi allenati dal coach Loris Gorlin, che subito erano stati opposti allo scoglio laziale dell’Alfa Omega Ostia (56-38), per poi “sgambettare” i team marchigiani e abruzzesi del Castelraimondo (53-17) e del Magic Chieti (63-39). Quadrangolare ok e poi balzo in semifinale, con di fronte stavolta i ragazzi pugliesi del Fasano, battuti anch’essi (70-34) così il pass per l’ultimo atto già descritto, contro i toscani dell’Etrusca.

Ad accompagnare la “banda” di Isola Vicentina, abile a concedere il bis, la presidente della società Carla De Tomi e alcuni genitori, tifosi-ultras sugli spalti dei palasport della provincia di Teramo che hanno ospitato la competizione giovanile.