L’Alfa 75 prende fuoco in strada: distrutta un’auto storica

Poco prima delle 22 di ieri sera, 2 Agosto, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Salcedo, in via Paroli, per l’incendio di una Alfa Romeo 75. Il conducente, una volta notato del fumo uscire dalla parte anteriore della vettura, si è fermato e con l’estintore in dotazione all’auto ha provato a spegnere il principio d’incendio che era partito dal vano motore, purtroppo senza risultato.

La squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento volontario di Thiene, una volta arrivata sul posto ha estinto l’incendio ormai generalizzato del veicolo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto per i rilievi e la viabilità anche i carabinieri di Sandrigo.