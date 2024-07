Da Assisi a Roma a piedi: così l’ex sindaco raccoglie fondi per l’oncologia di Santorso

Una marcia a due da Assisi fino a Roma per raccogliere fondi a favore del reparto di oncologia dell’Ospedale di Santorso. Partirà domani mattina Luca Cortese, ormai ex sindaco di Sarcedo, che ha deciso di dedicare parte delle sue ferie ad una buona causa sperando di sensibilizzare quanti vorranno contribuire con risorse che, secondo quanto pattuito con la direzione sanitaria, andranno ad essere utilizzate per la formazione specialistica del personale di reparto.

Zaino in spalla nonostante temperature previste in considerevole aumento, Cortese è entusiasta per un’idea nelle sue corde per sensibilità propria, ma forse anche per situazioni toccate con mano da vicino, con una madre scomparsa nel 2021 proprio per cancro: “Domani parte questa avventura – racconta Cortese – che condividerò ancora una volta con l’amico Diego Lorandi. Ogni giorno faremo, al termine della tappa, un po’ di divulgazione con dati forniti dal dottor Franco Bassan, primario del reparto di Oncologia: ostelli e forse qualche notte in tenda, quello che conta è che il messaggio giunga a più persone possibili. E domenica prossima, il 14, arriveremo in Piazza San Pietro, da buoni pellegrini, per l’Angelus del Santo Padre.

Un’iniziativa di solidarietà che ha avuto il patrocinio, oltre che dell’Ulss 7 Pedemontana, del comune di Thiene, dell’Associazione Podistica di Sarcedo ma non solo: “La neosindaca di Schio, Cristina Marigo – spiega l’ex primo cittadino – non ha sinora potuto deliberare formalmente un patrocinio non essendo ancora composta la sua giunta, ma ha subito accolto con favore il nostro invito e per questo la ringrazio. L’associazione Raggio di Sole onlus invece – da sempre in prima linea nel supportare chi si trova a dover affrontare un tumore – ha subito sposato la causa e messo a disposizione il conto corrente su cui inviteremo a fare le donazioni che naturalmente documenteremo in modo puntuale”.

Un messaggio di attenzione per non dimenticare chi soffre e chi è chiamato a curare pazienti talvolta con poche speranze: un messaggio che Cortese, smessi i panni del politico e fuori dal rischio che la ricerca di una visibilità pubblica potrebbe annacquare, ha voluto fare suo proprio mentre si accinge a diventare papà. Un dono, come quello di spendersi per gli altri: quasi a ribadire che sì, c’è davvero sempre una vita che merita di essere vissuta. Anche nel dolore.

Per chi volesse donare, di seguito le coordinate dell’onlus Raggio di Sole:

IBAN IT51L0880760860000000027238