Intervento d’urgenza di Viacqua: sette vie con i rubinetti quasi a secco

Il pronto intervento di Viacqua sta intervenendo da ieri a Sarcedo in seguito ad alcune segnalazioni per carenze d’acqua e cali di pressione nella rete di distribuzione del territorio comunale. I principali disagi si stanno registrando anche in queste ore in via Capra, via dei Molini, via Calcara, via Romana, via dei Salici, via Salbega e via XXV Aprile.

Grazie all’intervento di tre squadre addette alla ricerca perdite è stato possibile individuare nel primo pomeriggio di ieri un’area in cui potrebbe essere in corso una grossa perdita. Nella giornata di oggi è programmato l’intervento di intercettazione e riparazione.

L’attività di ricerca, ancora in corso, ha inoltre permesso di individuare anche una saracinesca danneggiata. La porzione di rete interessata dalla perdita è già stata isolata così da ridurre al minimo i disagi all’utenza.

Fino al termine delle operazioni Viacqua raccomanda ai cittadini di moderare il consumo d’acqua, evitando di programmare il funzionamento di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie per evitare danneggiamenti conseguenti alle possibili mancanze d’acqua.