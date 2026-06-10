L’europarlamentare Donazzan querela il parroco di Sarcedo per offese via social

“Ti perdono, oggi è domenica, e ti denuncio”. Si conclude così il secco video con il quale l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan ha annunciato, in uno dei suoi tanti post, la decisione di querelare il il frate minore cappuccino Fabio Miglioranza, amministratore parrocchiale dell’Unità pastorale di Sarcedo e assistente ecclesiastico dell’Agesci per la Zona Prealpi vicentine.

Da sempre in prima linea verso gli ultimi, puro di cuore ma anche istintivo e mai timoroso di mettere la faccia apertamente per i valori in cui crede, fra Fabio aveva scritto un duro comunicato a titolo personale all’indomani della polemica – scatenata da politici italiani ed europei di Lega e Fratelli d’Italia – sull’attività di promozione dei diritti umani svolti da una classe quinta della scuola Cuman Pertile di Breganze in piazza della Libertà a Trieste. dove giungono i richiedenti asilo della rotta balcanica. E proprio su alcune frasi contenute in quel testo e su un commento lasciato dal frate sotto un post dell’europarlamentare di Fdi, hanno scatenato la reazione piccata della “sorella d’Italia” bassanese, che si è ritenuta insultata dal religioso.

“Mamma mia che personaggio squallido e miserabile” aveva commentato fra Fabio sotto un post dell’eurodeputata. Donazzan se la prende anche due frasi contenuti nel post del cappuccino, post nel quale – va specificato – Donazzan non viene mai citata direttamente: “Provo disgusto e sdegno nel vedere la strumentalizzazione che ignoranti politici stanno facendo di questa esperienza, seguiti da persone che soltanto sanno propagare odio e violenza. Questi, che si ergono a difensori dei valori cristiani, sono i primi a tradirli e ad essere più che discepoli di Cristo, testimoni di Satana e della sua opera di male”. Per il momento dal religioso nessuna reazione, così come dalla Diocesi di Vicenza.

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