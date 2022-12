Un videoclip e il coniglietto Neve come invito agli Open Day della scuola per l’infanzia “Santa Maria”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Scuola dell’Infanzia Santa Maria propone due sabati aperti per famiglie e soprattutto per i bimbi di Sarcedo e dintorni, prima e dopo le festività natalizie, per presentare al pubblico le proprie attività e mostrare i locali dove vengono accuditi i bambini affidati dai genitori. Appuntamento per le coppia interessate per gli “open day” fissati nelle date di sabato 17 dicembre 2022 e sabato 14 gennaio 2023, con due finestre: una al mattino dalle 9.30 alle 12 e una al pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Sarà occasione per lo staff di illustrare alle mamme e ai papà le varie sezioni attive – quella denominata “Primavera” per i baby del nido, all’interno dello storico istituto di Madonnetta di Sarcedo dedicato ai più piccoli, che dispone tra l’altro di orto didattico e atelier pensati appositamente per favorire attività manuali e funzionali alla crescita dei bimbi. Oltre che per visitare il vasto cortile esterno, il dormitorio, la sala mensa, la cucina, il salone per i giochi e gli altri locali.

E, guai a dimenticarlo, conoscere “dal vivo” le maestre ed educatrici che compongono il personale tutto al femminile interno dell’asilo Santa Maria. Sara, Miriam, Alessandra, Elena, Lucia, Silvia, Marina Anna insieme alla coordinatrice Nadia hanno realizzato in vista delle due giornate di apertura al sabato un simpatico videoclip promozionale, con loro stesse come protagoniste, che sta “girando” sui social e negli smartphone suscitando sorrisi a Sarcedo. Ad attendere i visitatori anche la “mascotte” Neve, un coniglietto bianco che da un mese circa accoglie ogni giorni i giovanissimi ospiti della scuola.

Per partecipare già da sabato in una delle fasce orarie proposte è richiesta l’iscrizione via e-mail all’indirizzo elettronico scuolamaternasmaria@gmail.com, indicando nel teso data di nascita, nome e cognome del bambino, giornata di preferenza e recapito telefonico di un genitore.