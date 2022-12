Settecento tifosi marocchini in festa per la semifinale ai Mondiali. Nessun incidente a Vicenza e provincia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanta gioia nei cuori, troppe polemiche sui social, nessun incidente. A certificare il terzo punto è la Questura di Vicenza, che ha confermato come l’invasione pacifica di circa 700 tifosi del Marocco in centro storico del capoluogo berico, sabato dopo la partita tra la nazionale nordafricana e il Portogallo, non abbia comportato alcun fatto di rilievo.

Una festa improvvisata e per certi inattesa, dopo la qualificazione in semifinale per la prima volta nella storia dei Mondiali di Calcio – in corso in Qatar, conclusione domenica prossima – di una rappresentativa del “Continente Nero”.

Tanti immigrati dal Nordafrica e cittadini di seconda generazione si sono dati appuntamento spontaneamente in centro, intonando cori e mostrando con orgoglio i colori della bandiera marocchina, dopo la vittoria per 1-0 sul Portogallo. A Vicenza, diversamente da quanto accaduto altrove in Europa in altre occasioni, senza creare particolari disagi, coinvolgendo anzi i “rassegnati” tifosi italiani nei festeggiamenti in piazza. A contribuire al pieno rispetto dell’ordine pubblico, ad eccezioni di qualche carosello di auto estemporaneo, è stata la Questura berica, che non era impreparata all’evenienza prevedendo l’afflusso di gente nel quadrilatero centrale della città: varie unità tra polizia di Stato e altri corpi sono state impiegate nella sorveglianza, senza registrare nulla di anomalo in città.

A confermarlo è il questore Paolo Sartori, già all’indomani della “riunione” dei tifosi stranieri in visibilio per l’impresa del Marocco ai Mondiali: “Le manifestazioni estemporanee di circa 700 sostenitori della squadra nazionale del Marocco si sono svolte in un clima festoso e

rispettoso, senza alcuna turbativa per la sicurezza pubblica e l’incolumità delle

persone”. Identiche scene e e caroselli di bandiere si sono visti in altre città della provincia, anche qui senza alcun evento da segnalare. Ben diverso il clima sui social, con più di qualcuno ad incitare nemmeno tanto velatamente invece all’odio razziale su alcuni dei gruppi Facebook, invitando i sostenitori marocchini a “festeggiare a casa vostra”, post poi rimossi.