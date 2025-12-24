Violento frontale fra due auto: in ospedale i due automobilisti

Violento frontale fra due auto nel pomeriggio a Sarcedo in via Ca’ Fusa: due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

Lo schianto, provocato da una invasione di corsia, è avvenuto all’altezza del civico 43 intorno alle 16,30, all’inbrunire. Una Fiat Punto, con alla guida un 22enne di Breganze (inizialil L.S.) e che viaggiava in direzione di Thiene, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo una Skoda diretta verso Sarcedo e guidata da un 55enne di Montecchio Precalcino (iniziali S.P.).

L’impatto, frontale e laterale è stato molto forte, tanto che oltre ai danni alle persone e alle due auto, è rimasta danneggiata anche la recinzione dell’abitazione privata del civico 43. Sul posto sono arrivate velocemente due ambulanze e un’auto medica del Suem 118, provenienti dall’ospedale di Santorso: dopo le prime cure i due conducenti sono stati trasportati all’ospedale Alto Vicentino in codice giallo. Sul posto la pattuglia del pronto intervento della polizia locale Ne.VI. per il rilievo e altre due pattuglie per la gestione della viabilità: si è reso necessario chiudere la strada, riaperta al traffico solo dopo due ore.

