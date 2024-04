Scontro fra auto in Ca’ Orecchiona, una finisce cappottata: due feriti

Incidente stradale a Thiene pochi minuti dopo mezzogiorno di oggi, domenica 28 aprile. Un 56enne di Montecchio Precalcino, alla guida di una Renault Scenic, stava percorrendo via Cà Orecchiona diretto verso Thiene quando, all’altezza del civico 81, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’urto con una Mazda condotta da un automobilista 50enne di Thiene, che verosimilmente stava manovrando per immettersi sulla carreggiata.

A seguito dell’urto il conducente della Renault Scenic ha perso il controllo del mezzo, che è finito cappottato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti dell’auto e mettere in sicurezza i veicoli, nonché due ambulanze del Suem 118 di Santorso per i soccorsi agli occupanti della Renault Scenic, che sono stati trasportati in codice giallo presso l’ospedale di Santorso. Sul posto anche due pattuglie del consorzio Ne.Vi. per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico.