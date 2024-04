MotoGp Spagna, vince Bagnaia. Sul podio anche Bezzecchi. Caduta e ritiro per Jorge Martin

Il commento di Valentino Rossi, spettatore d’eccezione a Jerez: “Queste vittorie danno forza, Pecco gli ha fatto capire subito a Marquez che non avrebbe mollato e alla fine aveva quel pelino di vantaggio in più, che gli ha permesso di andare via”. Valentino Rossi è felice sia per la gara di Bagnaia sia per il terzo posto di Bezzecchi con le insegne della sua squadra. spettatore d’eccezione a Jerez: “Queste vittorie danno forza,e alla fine aveva quel pelino di vantaggio in più, che gli ha permesso di andare via”. Valentino Rossi è felice sia per la gara di Bagnaia sia per il terzo posto di Bezzecchi con le insegne della sua squadra.

Bagnaia guadagna tre posizioni nel giro di ventiquattro ore ed è adesso il suo più immediato inseguitore, con un ritardo di diciassette lunghezze (75). Bastianini supera per un solo punto Acosta (70 punti a 69). Vinales chiude la top five con 63 punti, tre in più dello scatenato Marc Marquez.