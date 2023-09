Scontro tra due auto, ferite le conducenti e tre minorenni. In 5 al Pronto soccorso

Incidente stradale con conseguenze non da codice rosso ma comunque con un bilancio di 5 persone finite in ospedale, stamattina poco prima delle 9.15 a Thiene, quartiere di San Vincenzo. Ad andare in collisione sono state una vettura Citroen e un’utilitaria Fiat tra via Val Posina e via Monte Melette, nelle vicinanze del parcheggio sul confine con Zanè che serve gli utenti dell’Ulss 7 all’ex ospedale Boldrini. Alla guida un’anziana di 81 anni e una giovane mamma di 31, entrambe residenti nell’area del Thienese.

Affidata alla polizia locale del Consorzio Nord Est Vicentino la ricostruzione di quanto avvenuto lunedì mattina, dopo che la Citroen condotta da una donna si è immessa dalla laterale in via Val Posina, andando a scontrarsi con la Fiat 16. Subito sono stati chiamati i soccorsi, con ambulanza inviata sul posto.

Lesioni di lieve entità quelle riportate da entrambe le conducenti dei due veicoli, lo stesso vale per il terzetto di passeggeri, tutti minorenni e trasportati per precauzione a bordo delle vetture mediche del 118 al Pronto soccorso di Santorso in codici gialli e verdi. Salvo complicazioni successive e in attesa degli accertamenti come da protocolli sanitari, non si dovrebbe temere per la salute di nessuno tra i feriti