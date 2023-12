La “Stragiaxà 2023” parte… d’anticipo: Immacolata di corsa nel centro di Thiene

Tutti pronti a Thiene per stragiaxarse, anche se basterà qualche decina di metri di corsa per smaltire i brividi del gelo, nemmeno così pungente meteo alla mano, e magari quelli per le emozioni che si provano allo start. Domani mattina il via infatti alla Stragiaxà Race versione 2023, una corsa tipicamente post natalizia – nelle prime 14 “puntate” si disputava a Santo Stefano – che gli organizzatori hanno anticipato al giorno dedicato all’Immacolata, per la seconda volta ai blocchi di partenza a fine autunno. Oltre 500 i preiscritti, con ancora dei posti disponibili.

Si corre allora nella data dell’8 dicembre, per “togliere dal ghiaccio” la bottiglia da stappare per il via alla 16esima edizione organizzata dal club thienese La Fulminea Running Team che dal 2008 riunisce molti runners di Thiene e dintorni. Percorso di 10 chilometri, con tre “anelli” intorno alla città su cui far girare gambe e piedi, e si corre anche per far del bene: cinque i progetti solidali che beneficeranno di un contributo. Partenza e arrivo (alle 9 circa) nel cuore della città, in Corso Garibaldi.

Nel dettaglio si tratta di Fondazione Città della Speranza per la cura e la ricerca a favore dei bambini affetti da patologie oncologiche, il Progetto Ca’ Dotta che sostiene attività per i ragazzo autistici, l’associazione IostoconMIa in supporto a Mia, bimba vicentina di 9 anni che convive con la sindrome di Rett, cooperativa San Gaetano di Thiene e laboratorio all’interno di La Verlata di Villaverla per favorire l’occupazione lavorativa di persone con disabilità. Richiesto anche un dress code simbolico. “Quest’anno il colore della Stragiaxà sarà il bianco, come le nostre t shirt tecniche da indossare il giorno gara, così da creare una marea bianca speranza per dare un segnale di solidarietà”.

Da ricordare che si tratta di una manifestazione non competitiva e che, per stavolta, la fetta di panettone che viene garantita a tutti i partecipanti non sarà un “dessert” dopo le indigestioni dei banchetti del Natale ma, per una volta, una sorta di antipasto! Fine della corsa alle 11.30 circa davanti all’ingresso del Castello di Thiene con il momento dedicato alle premiazioni. In appoggio al club organizzatore il Comune il patrocinio dell’assessorato allo Sport e decine di volontari amici di “La Fulminea”. Si va verso il sold out nella seconda edizione “autunnale” della corsa tradizionalmente di inizio inverno, segno che la data anticipata non scoraggia affatto gli appassionati.